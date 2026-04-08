Угрожал ножом и принуждал к минету: на женщину напали в лифте в Екатеринбурге

сегодня в 11:15

Мужчина угрожал женщине ножом и принуждал к оральному сексу в Екатеринбурге

Мужчина пытался изнасиловать жительницу Екатеринбурга в лифте на прошлой неделе. Инцидент случился в Ленинском районе, рассказал E1.ru источник.

Мужчина пытался заставить женщину заняться с ним оральным сексом, угрожая ножом. Пострадавшей удалось прогнать мужчину.

По словам источника, мужчина увидел девушку еще на улице. Затем пробрался за ней в подъезд и лифт.

«Там он достал нож и потребовал минет», — добавил источник.

Екатеринбурженка начала кричать и звать на помощь. Тогда нападавший испугался задержания и покинул место происшествия.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Мужчину задержали.

