Угрожал ножом и принуждал к минету: на женщину напали в лифте в Екатеринбурге
Мужчина пытался изнасиловать жительницу Екатеринбурга в лифте на прошлой неделе. Инцидент случился в Ленинском районе, рассказал E1.ru источник.
Мужчина пытался заставить женщину заняться с ним оральным сексом, угрожая ножом. Пострадавшей удалось прогнать мужчину.
По словам источника, мужчина увидел девушку еще на улице. Затем пробрался за ней в подъезд и лифт.
«Там он достал нож и потребовал минет», — добавил источник.
Екатеринбурженка начала кричать и звать на помощь. Тогда нападавший испугался задержания и покинул место происшествия.
Пострадавшая написала заявление в полицию. Мужчину задержали.
