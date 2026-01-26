Угрожает облить кислотой и пишет заявления: экс-муж полгода преследует москвичку

Жительница столицы написала 30 заявлений на бывшего мужа, который преследует ее, угрожает облить кислотой и убить. По словам женщины, правоохранители не хотят возбуждать уголовное дело, сообщает «Осторожно, Москва» .

Елена находилась в браке с мужчиной с октября 2024 года. Сначала она была на седьмом небе от счастья — муж казался идеальным, дарил букеты роз каждый день, писал признания в любви. Однако спустя несколько месяцев после заключения брака он начал поднимать на женщину руку, оскорблять и унижать.

В декабре 2024 года москвичка захотела развестись, а весной 2025 года попросила съехать из квартиры (она купила ее до брака). После этого муж арендовал жилье в этом же доме и начал сталкерить возлюбленную.

Он ловил ее в подъезде и запугивал, стучался в квартиру, останавливал, по словам Елены, ее машину с помощью сотрудников ДПС и писал на нее заявления о краже украшений, подаренных в браке. Она все их вернула, а также отдала мужчине 30 тыс. долларов, чтобы тот отстал от нее.

«Он при моей маме говорил: „Я оболью тебя кислотой. Будешь такая красивая“», — утверждает Елена.

Но бывший муж не успокоился: близкие москвички постоянно получают сообщения с угрозами с посторонних номеров. Квартиру родителей женщины уже дважды поджигали. В декабре 2025 года Елена хотела уехать из Москвы и скрыться у родственников, но мужчина напал на нее на парковке. У женщины диагностировали ушиб брюшной полости. Бывший муж также спустил ей колесо на авто.

Пару развели в октябре 2025 года. Сейчас Елена практически не выходит из дома и боится оставаться одна, так как бывший муж часами сидит под ее дверью.

Между тем 57-летний украинец четвертый год не дает прохода другой жительнице Москвы. Он называет себя «настоящим хохлом», озвучивает свои сексуальные фантазии и даже проник в квартиру девушки.

