Угроза эпидемии бешенства: в Ставрополе запретят кормить белок
Фото - © Медиасток.рф
Белки атаковали более 300 человек в Ставрополе за год. Из-за угрозы эпидемии бешенства местные власти решили запретить кормить пушистых, сообщает Mash.
По словам медиков, количество пациентов, укушенных белками, увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Пострадавших быть и больше, так как многие просто решили не обращаться за помощью врачей.
Некоторые жители просто выбрали лечиться дома, обрекая себя на риск развития бешенства и острых инфекционных заболеваний.
По словам специалистов, белки нападают по двум причинам. Первое — человек слишком сильно пристает к пушистым, пытаясь покормить или сфотографироваться с ними. Вторая причина заключается в слишком теплой осени, которая влияет на психику белок.
