Пересадили кожу: акула искусала российскую туристку на Мальдивах

Акула искусала российскую туристку во время снорклинга на Мальдивах

Семья петербуржцев поехала на популярную у путешественников экскурсию — купание с акулами-няньками. Во время снорклинга пострадавшую унесло течением в зону, куда хищникам кидают рыбу.

Акула подумала, что девушка — добыча, и укусила ее за палец. Организаторы экскурсии остановили кровотечение и отвезли девушку в медицинский пункт.

Затем россиянку перевели в больницу. Там доктора на протяжении нескольких часов пересаживали ей кожу.

Путешественники потребовали возместить затраты у страховой компании. На опубликованном фото видно, что у девушки пострадали указательный и средний пальцы на руке. Они были в крови.

