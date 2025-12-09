Пересадили кожу: акула искусала российскую туристку на Мальдивах
Фото - © Freepik.com
Акула атаковала туристку из РФ на Мальдивах. Пострадавшей понадобилась пересадка кожи, сообщает SHOT.
Семья петербуржцев поехала на популярную у путешественников экскурсию — купание с акулами-няньками. Во время снорклинга пострадавшую унесло течением в зону, куда хищникам кидают рыбу.
Акула подумала, что девушка — добыча, и укусила ее за палец. Организаторы экскурсии остановили кровотечение и отвезли девушку в медицинский пункт.
Затем россиянку перевели в больницу. Там доктора на протяжении нескольких часов пересаживали ей кожу.
Путешественники потребовали возместить затраты у страховой компании. На опубликованном фото видно, что у девушки пострадали указательный и средний пальцы на руке. Они были в крови.
