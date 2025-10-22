Угонщик на ходу выпрыгнул из фургона и погиб под колесами встречной машины в США

В Лос-Анджелесе мужчина угнал фургон, но во время полицейской погони решил выпрыгнуть из него. В результате он оказался под колесами автомобиля, который ехал по «встречке», и погиб, сообщает SHOT .

За погоней можно было наблюдать в прямом эфире. Судя по кадрам, угнанный фургон двигался на скорости по шоссе. За ним гнались полицейские машины.

В какой-то момент угонщик решил, что оторваться от преследования на авто у него не получится, и выпрыгнул из фургона. Он быстро перебежал на полосу встречного движения, но тут же оказался под колесами автомобиля.

От удара угонщика отбросило в центр оживленного шоссе. Там на мужчину наехало еще несколько авто. В результате злоумышленник получил смертельные травмы. Полицейские пытались оказать ему первую помощь, но мужчина скончался на месте.

