Уголовное дело возбудили в Курской области из-за «зубов дракона» не по ГОСТу Происшествия сегодня в 12:54 Фото - © Фотобанк Лори

В Курской области провели экспертизу качества установленных в приграничье бетонных пирамид, известных как «зубы дракона». По ее результатам было возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.