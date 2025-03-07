Уголовное дело возбудили в Курской области из-за «зубов дракона» не по ГОСТу
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В Курской области провели экспертизу качества установленных в приграничье бетонных пирамид, известных как «зубы дракона». По ее результатам было возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.
Компетентные органы проверили качество бетонных пирамид. Экспертиза показала, что оно не соответствует ГОСТу.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
Заказчиком установки «зубов дракона» является «Корпорация развития Курской области».
В конце января Генпрокуратура потребовала взыскать с представителей корпорации более 3,2 млрд рублей. Эти деньги, выделенные на оборону, ответчики присвоили себе.