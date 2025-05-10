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Уголовное дело возбудили после взрыва гранаты в квартире в Лосино-Петровском

Уголовное дело возбудили по факту смерти двух человек в результате взрыва гранаты в квартире жилого дома в Лосино-Петровском, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В субботу в подъезде многоквартирного дома в Лосино-Петровском взорвалась боевая граната. В результате взрыва погибли двое мужчин.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов).

Следователи и криминалисты работают на месте ЧП. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.