«Хотел похвастаться перед гостями»: два человека подорвались на гранате в Подмосковье

На семейных посиделках с алкоголем хозяин жилья решил показать гостям боевую гранату. На боеприпас посмотрели, а когда женщины ушли в магазин за сигаретами, мужчины зачем-то отправились в подъезд вместе с гранатой в руках.

Неизвестно, что именно там произошло, но как только гостьи вернулись, прогремел взрыв. 24-летний и его 45-летний мужчины погибли на месте. Женщины не успели подняться к квартире, поэтому выжили.

У одной из пострадавших разорвало барабанную перепонку, также ее сильно приложило по голове взрывной волной. Врачи диагностировали у пациентки сотрясение мозга. У второй женщины случилась истерика, она в шоковом состоянии.

Откуда у жителя Подмосковья взялась граната сейчас выясняют следователи.