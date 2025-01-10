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Уголовное дело возбудили после смерти ребенка в результате ДТП в Истре

В Истре женщина, управляя авто, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с другой легковушкой. В результате ДТП погиб один ребенок, возбуждено уголовное дело, сообщает «Подмосковная полиция» .

Трагедия произошла 2 января на 16 км автодороги «Волоколамское ш. — Бужарово — Савельево — Румянцево». Автомобиль Suzuki выехал на встречку и врезался в Audi.

В салоне Suzuki, помимо женщины-водителя, также находились два несовершеннолетних пассажира 2015 и 2016 г. р. Пострадавших госпитализировали с телесными повреждениями.

К несчастью, впоследствии девятилетний мальчик скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В Госавтоинспекции Подмосковья призвали водителей учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим, правила перевозки пассажиров и т. д.

Ранее семь автомобилей столкнулись на Щелковском шоссе в Подмосковье. В результате аварии пострадал 1 человек.