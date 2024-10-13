сегодня в 10:38

Уголовное дело возбудили после обрушении перекрытия в психдиспансере на Кубани

По факту происшествия в психоневрологическом интернате в Кореновске Краснодарского края следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность», сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

На месте ЧП работают самые опытные следователи и криминалисты. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.

Обрушение межэтажного перекрытия в психоневрологическом интернате в Кореновске произошло в 01:15 в воскресенье. В результате ЧП погибла женщина.

Из здания психоневрологического интерната после происшествия было эвакуировано более 200 человек.