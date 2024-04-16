Уголовное дело возбудили после нападения на журналистов ВГТРК в Красногорске

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств нападения на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа в Красногорске, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Предварительно, 13 апреля корреспонденты съемочной группы ВГТРК «Телеканал Россия», действуя по редакционному заданию, прибыли в деревню Марьино для съемки репортажа о застройке прибрежной зоны реки Синички. Во время съемок мужчина напал на журналистов и повредил оборудования с целью воспрепятствовать их профессиональной деятельности.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Красногорская прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

Ранее вооруженная игрушечным пистолетом 24-летняя рецидивистка ограбила пекарню в Красногорске. Подозреваемая надела маску, взяла пистолет и ворвалась в пекарню на Сходненской улице.