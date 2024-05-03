Уголовное дело возбудили из-за махинаций мигранта с домом дочери бойца СВО

Ростовский СК возбудил уголовное дело по подозрению в мошенничестве мигранта с домом и земельным наделом бойца СВО, сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в сети появилось видеообращение 14-летней девочки к президенту России Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину.

Подросток сообщила, что её отец пропал без вести в зоне СВО, а в декабре мигрант из Узбекистана продал их землю, на которой построен дом и их лишили жилья.

«По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сказано в Telegram-канале ведомства.