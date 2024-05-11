Уголовное дело возбудили из-за гибели школьницы на стройке в Москве
Дело возбудили после смерти подростка в вентиляционной шахте на западе Москвы
Фото - © Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве
Уголовное дело возбудили по факту смерти несовершеннолетней 2009 года рождения в вентиляционной шахте недостроя на западе столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
В субботу группа подростов проникла на территорию недостроя на улице Давыдковской, чтобы сделать несколько фотографий. В процессе одна из девочек упала в вентиляционную шахту с 11-го этажа здания. От полученных травм школьница скончалась на месте происшествия.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следователи продолжают работу на месте происшествия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.