Уголовное дело возбудили из-за гибели школьницы на стройке в Москве

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сегодня в 17:23

Дело возбудили после смерти подростка в вентиляционной шахте на западе Москвы

Уголовное дело возбудили по факту смерти несовершеннолетней 2009 года рождения в вентиляционной шахте недостроя на западе столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

В субботу группа подростов проникла на территорию недостроя на улице Давыдковской, чтобы сделать несколько фотографий. В процессе одна из девочек упала в вентиляционную шахту с 11-го этажа здания. От полученных травм школьница скончалась на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи продолжают работу на месте происшествия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.