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Подросток насмерть разбилась в строительной шахте в столице

На западе Москвы девочка 2009 года рождения упала в шахту на стройобъекте. Она скончалась от полученных травм, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительно, несколько подростков пробрались на строительный объект на улице Давыдковской. В шахту упала девочка.

На месте трагедии работу правоохранителей координирует и. о. Дорогомиловского межрайонного прокурора Ольга Михейкина. Ход и результаты начатой по этой факту процессуальной проверки находятся на контроле в городской прокуратуре.

Ранее 16-летняя девушка погибла в ДТП в городском округе Ступино. Машина улетела в кювет.