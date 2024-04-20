Уголовное дело по факту убийства бизнесмена возбудили в Балашихе

В Балашихе следователи возбудили уголовное дело по факту убийства предпринимателя 1963 года рождения, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

Дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и статье 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

В субботу у подъезда многоэтажного дома в Балашихе прохожие нашли тело местного бизнесмена с огнестрельным ранением.

На месте преступления работают следователи и криминалисты. Они осматривают территорию.

Ранее СМИ опубликовали видео убийства. На нем показано, как предприниматель подъезжает к магазину на Mercedes, он выходит из машины, а в этот момент к нему со спины подбегает киллер и пять раз стреляет в упор.