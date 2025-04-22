Уголовное дело открыли после того, как один школьник проткнул другого палкой

СК: открыто уголовное дело после того, как один школьник проткнул другому лицо
Происшествия
Фотобанк Лори

Фото - © Фотобанк Лори

Открыто уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью») после того, как один школьник проткнул другому лицо палкой на детской площадке в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 19 апреля на одной из детских площадок в Пушкине. Между двумя детьми случился конфликт.

Во время него ребенок 2016 года рождения взял палку с земли и острым концом ударил потерпевшего в область виска. Пострадавшему сделали операцию.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что один 10-летний ребенок, предположительно, проткнул кожу в области виска палкой сверстнику. Перед этим атакующий оскорбил потерпевшего и пошутил о лишнем весе.

Пострадавшего успешно прооперировали в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске. Врачам пришлось доставать кусок дерева из головы. Ребенок лечится.