Уголовное дело открыли после того, как один школьник проткнул другого палкой
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Открыто уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью») после того, как один школьник проткнул другому лицо палкой на детской площадке в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.
Инцидент произошел 19 апреля на одной из детских площадок в Пушкине. Между двумя детьми случился конфликт.
Во время него ребенок 2016 года рождения взял палку с земли и острым концом ударил потерпевшего в область виска. Пострадавшему сделали операцию.
Следователи выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что один 10-летний ребенок, предположительно, проткнул кожу в области виска палкой сверстнику. Перед этим атакующий оскорбил потерпевшего и пошутил о лишнем весе.
Пострадавшего успешно прооперировали в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске. Врачам пришлось доставать кусок дерева из головы. Ребенок лечится.