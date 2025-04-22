Уголовное дело открыли после того, как один школьник проткнул другого палкой

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СК: открыто уголовное дело после того, как один школьник проткнул другому лицо

Открыто уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью») после того, как один школьник проткнул другому лицо палкой на детской площадке в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 19 апреля на одной из детских площадок в Пушкине. Между двумя детьми случился конфликт.

Во время него ребенок 2016 года рождения взял палку с земли и острым концом ударил потерпевшего в область виска. Пострадавшему сделали операцию.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что один 10-летний ребенок, предположительно, проткнул кожу в области виска палкой сверстнику. Перед этим атакующий оскорбил потерпевшего и пошутил о лишнем весе.

Пострадавшего успешно прооперировали в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске. Врачам пришлось доставать кусок дерева из головы. Ребенок лечится.