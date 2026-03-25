Уехала из дома и не вернулась: в Москве ищут пропавшую девушку

В Москве молодая девушка уехала из дома и не вернулась

Жители столицы разыскивают молодую девушку по имени Яна, которая уехала из дома на машине и пропала. Она не выходит на связь, об этом сообщают ее близкие в соцсетях.

Девушка уехала из дома на кроссовере серого цвета марки Mazda. В последний раз ее заметили в Зеленограде, дальше след потерялся.

Как отмечают близкие, девушка не взяла с собой свой мобильный телефон, но у нее был другой смартфон. Она не отвечает на него.

Родные ищут девушку в Москве и области. Также они подали заявку в «ЛизаАлерт».

Ранее в Подмосковье волонтеры нашли 84-летнюю женщину, которая ушла из дома и пропала. Она пролежала в снегу восемь часов, прежде чем ее удалось отыскать.

