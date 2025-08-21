Ударный дрон ВСУ атаковал частный дом в Кировском районе Донецка

Ударный дрон ВСУ атаковал частный жилой дом в Донецке. В результате удара был поврежден его фасад и полностью сгорел гараж, сообщает РИА Новости .

На месте нашли фрагменты беспилотника. При их изучении стало ясно, что ВСУ применили крылатый ударный дрон дальнего действия на двигателе внутреннего сгорания.

По предварительной информации, при взрыве никто не пострадал.

Вооруженные силы Украины 15 августа обстреляли Донецк в Донецкой Народной Республике. В результате происшествия один человек получил смертельные травмы, еще двое попали в больницу.