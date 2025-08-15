Вооруженные силы Украины 15 августа обстреляли Донецк в Донецкой Народной Республике. В результате происшествия один человек получил смертельные травмы, еще двое попали в больницу, пишет ТАСС .

Смертельный удар ВСУ нанесли в день встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, в ходе которой, предварительно, будет обсуждаться в том числе вопрос о прекращении огня в украинском конфликте.

В ходе атаки ВСУ по Донецку, травмы получили два человека, об их состоянии на момент публикации заметки ничего не сообщается. Еще одному человеку повезло меньше — он получил смертельные травмы и погиб на месте.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работают оперативные службы.