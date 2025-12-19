Ударилась головой и потеряла сознание: самокатчик снес девушку в Новороссийске

В Новороссийске самокатчик налетел на девушку, которая выходила из магазина. Пострадавшая получила травму головы, сообщает «112» .

Инцидент произошел 17 декабря на улице Видова. На кадрах с камер видеонаблюдения показано, как девушка открывает дверь, выходя с покупками из магазина. Когда она ступает на тротуар, в нее на полной скорости влетает молодой человек на самокате.

Судя по ролику, он был в темных очках. В результате удара пострадавшая пролетела несколько метров по асфальту. Она сильно ударилась головой, после чего потеряла сознание.

Девушке помогли продавцы, которые увидели, как самокатчик ее сбивает. Они вызвали скорую. Сам виновник ДТП не скрылся с места, он тоже пытался помочь, судя по видео. Пострадавшую доставили в больницу.

Ранее в Москве произошла авария с участием ребенка на самокате. Мальчика сбила машина на пешеходном переходе.

