Ударил отверткой и поджег квартиру: жестокое убийство произошло в Москве

Москвич ударил знакомую отверткой и запер ее в горящей квартире

Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который в ходе конфликта нанес знакомой женщине множественные раны, а затем оставил ее умирать в запертой горящей квартире, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице .

По данным следствия, вопиющий случай произошел 21 сентября в квартире жилого дома, расположенного на Валдайском проезде. Мужчина повздорил с приятельницей и в ходе конфликта схватил отвертку. Он использовал ее в качестве орудия и нанес женщине множественные раны. Также он ударил ее еще несколькими предметами, попавшими под руку.

Потерпевшая получила ушибленные, резаные, колотые раны в области головы и груди. Затем злоумышленник поджег квартиру и скрылся, заперев за собой дверь и оставив приятельницу умирать в горящем жилище.

Соседи вызвали на место происшествия пожарных. Они спали пострадавшую из квартиры, но в больнице она скончалась.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по пп. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Следствие будет ходатайствовать об отправке мужчины в СИЗО на время расследования.

Ранее жительница Воскресенска от злости сожгла соседку в квартире. Пожар был потушен. В квартире нашли труп потерпевшей с ожогами.

