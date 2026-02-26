Удар был достаточно сильный: детали спасения выпавшего из окна в Петербурге малыша

Очевидец: отец выпавшего из окна в Петербурге мальчика стоял на месте ЧП в шоке

В Петербурге прохожие поймали 1,5-годовалого ребенка, выпавшего из окна десятого этажа. Отец мальчика прибежал на место через несколько минут и находился в шоковом состоянии, сообщает RT .

Очевидец Александр рассказал, что услышал крики у дома через дорогу и увидел открытое окно на десятом этаже.

«Я вышел из машины и услышал у дома через дорогу крики людей. Подошел и увидел открытое окно десятого этажа. С подоконника на карниз переползал на животе маленький ребенок. Из соседних окон и люди снизу кричали ему, чтобы он залез обратно в квартиру, но это не помогло — и мальчик упал», — рассказал он.

Внизу в это время двое мужчин и две девушки растянули большую куртку и смогли поймать малыша. Ребенок пробил ткань насквозь, однако одежда смягчила удар. Он упал на землю, где лежал небольшой слой снега.

«Крови и визуальных травм не было, но удар был достаточно сильный», — добавил очевидец.

Мальчика сразу укутали и отнесли в клинику, расположенную в том же доме. По данным источника, окно было трехстворчатым: две створки были с замками, третья — нет. Именно ее ребенок смог открыть.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.