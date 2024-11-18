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Учитель математики умер в туалете московской школы им Достоевского

Учителя математики нашли без сознания в московской школе имени Достоевского, расположенной на Мариупольской улице. Его не смогли спасти, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

18 ноября во второй половине дня Вячеслава Горбачева обнаружили в туалете школы без сознания. Приехавшие медики не смогли спасти мужчину.

Педагог скончался прямо в учебном заведении. Вячеславу Викторовичу было 60 лет.

Отмечается, что у педагога было больное сердце.

Ранее стало известно, что в возрасте 70 лет умер известный художник Сергей Чесноков-Ладыженский. Тело мужчины обнаружили в его квартире.