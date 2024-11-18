Учитель математики умер в туалете московской школы им Достоевского
Фото - © Медиасток.рф
Учителя математики нашли без сознания в московской школе имени Достоевского, расположенной на Мариупольской улице. Его не смогли спасти, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
18 ноября во второй половине дня Вячеслава Горбачева обнаружили в туалете школы без сознания. Приехавшие медики не смогли спасти мужчину.
Педагог скончался прямо в учебном заведении. Вячеславу Викторовичу было 60 лет.
Отмечается, что у педагога было больное сердце.
Ранее стало известно, что в возрасте 70 лет умер известный художник Сергей Чесноков-Ладыженский. Тело мужчины обнаружили в его квартире.