Учитель из Домодедова отстранен от занятий после якобы избиения учеников

В министерстве образования Подмосковья заявили, что попавший в скандал с якобы избиением учеников педагог из школы Домодедова был временно отстранен от занятий, сообщает РЕН ТВ .

Также учитель получил дисциплинарное взыскание и выговор, добавили в министерстве.

Ранее по соцсетям разлетелось видео, на котором педагог тянет за ухо одного из мальчиков. Кадры вызвали широкий общественный резонанс.

Кроме того, учителя подозревали в изнасиловании школьницы прямо в учебном заведении. Теперь же, по данным источника, уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении педагога отменено.

При этом родители учеников и педагоги не верят в виновность учителя и даже создали петицию для его поддержки. Они назвали все обвинения в адрес преподавателя клеветой.