Подмосковный учитель изнасиловал школьницу прямо в учебном заведении

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Педагог из Домодедова задержан по подозрению в сексуальном насилии над ученицей

Следствие задержало педагога одного из образовательных учреждений Домодедова по подозрению в совершении противоправных действий в отношении школьницы, сообщает ГСУ СК России по Московской области .

Учителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет).

По данным следствия, фигурант дела совершил в отношении ученицы противоправные действия, находясь в учебном учреждении. Это произошло 17 сентября 2024 года.

Также имеются сведения, что педагог избил другого ученика. Этому факту также дадут правовую оценку. Сейчас с учителем проводят допросы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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