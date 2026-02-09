Учеников отпустили домой: мертвого 9-классника нашли в школе Екатеринбурга

сегодня в 11:45

Мертвого девятиклассника нашли в туалете школы в Екатеринбурге

Мертвого девятиклассника обнаружили в одной из школ в Екатеринбурге. Детей, у которых были занятия в первую смену, отпустили домой из-за случившегося, сообщает E1.RU .

«Его нашли в туалете, умер во время перемены», — рассказали школьники.

Смерть подростка не связана с криминалом. Причиной случившегося стали проблемы со здоровьем у ребенка.

Ранее стало известно, что в Казахстане школьник принес в учебное заведение топор и напал на одноклассников. В результате происшествия пострадали 2 человека.

