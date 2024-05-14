Участники митинга в Грузии напали на российскую журналистку

В Тбилиси участники протестов против закона об иностранных агентах напали на корреспондента «Звезды» Катерину Радомскую у здания грузинского парламента, сообщается на сайте российского телеканала.

На кадрах видно, как журналистка вела репортаж, в какой-то момент одна из участниц митинга несколько раз толкнула Радомскую, а затем другие протестующие оттащили ее. В этот момент были слышны антироссийские лозунги.

Еще одна группа протестующих освистала журналистку и показывали неприличные жесты на камеру. Один из них преследовал оператора российского телеканала, оскорблял и показывал средние пальцы.

Во вторник парламент Грузии в III чтении принял закон об иностранных агентах. За законопроект проголосовали 84 депутата, против — 30. Рассмотрение законопроекта сопровождалось масштабными протестами в центре Тбилиси и драками в грузинском парламенте.