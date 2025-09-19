Участника СВО ударили ножом в военном госпитале Волгограда

Участник спецоперации нанес ножевое ранение другому военнослужащему в ходе конфликта в Волгоградском гарнизонном военном госпитале. Участников поножовщины в результате выписали из медучреждения, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам адвоката пострадавшего Романа Пронина, инцидент произошел вечером 18 сентября. На его доверителя накинулся другой военнослужащий. Юрист утверждает, что нападавший был пьян и порезал руку своей жертве, из-за чего он потерял много крови и был переведен в реанимацию.

Пострадавший незамедлительно позвонил адвокату, который обратился в военную прокуратуру и военно-следственный отдел. Информацию о происшествии зарегистрировали, но уголовное дело не возбудили. На следующий день обоих участников конфликта выписали из госпиталя за нарушение режима.

Пострадавший участник СВО также ожидал в госпитале прохождения медкомиссии и установления категории инвалидности — ему ампутировали ногу. Но планы сорвались.

Ранее боец СВО воткнул другому военному нож в живот в палате Боткинской больницы в Петербурге. Нападавший уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и другие преступления.