Беспредел в больнице: боец СВО воткнул другому военному нож в живот в Петербурге

сегодня в 10:05

Боец СВО в Боткинской больнице в Петербурге воткнул военному нож в живот

Один участник спецоперации воткнул другому нож в живот в результате произошедшей ссоры в палате Боткинской больницы, сообщает «Фонтанка» .

Как выяснили полицейские, поножовщина случилась во время распития алкоголя. 26-летний житель Свердловской области взял нож и напал на 40-летнего мужчину из Амурской области. Накануне пациент больницы отпраздновал юбилей.

О происшествии было доложено в военную комендатуру. Около палаты нападавшего выставили спецпост. Ранее мужчина привлекался за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и другие правонарушения.

Ранее на Большой Филевской улице в столице нашли труп мужчины с колото-резаной раной в районе шеи. Подозреваемый в убийстве задержан.

