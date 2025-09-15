Смертельный удар ножом в шею: мужчину зарезали во время ссоры в Москве

На Большой Филевской улице в столице нашли труп мужчины с колото-резаной раной в районе шеи. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт. В какой-то момент 31-летний преступник достал нож и нанес оппоненту удар в область шеи. Тот скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого. Свою вину злоумышленник признал.

Ранее 51-летний житель Москвы в ходе ссоры с 55-летним знакомым из подмосковного Дмитрова не смог справиться с эмоциями и сначала избил, а затем задушил оппонента. Конфликт между мужчинами произошел из-за подозрений, что один из них продавал личные вещи другого.