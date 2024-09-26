Участника СВО едва не посадили за лжепомощь в «откосе» от отправки на фронт

Великоновгородский гарнизонный военный суд наложил штраф в размере 120 тысяч рублей на сотрудника пункта отбора на военную службу, который вместе со своим другом пообещал помочь мужчине избежать подписания контракта и отправки в зону СВО. Сам он тоже воевал на полях спецоперации, сообщает Газета.ru со ссылкой на изученный приговор.

Военнослужащий расположил к себе знакомого и обсудил с ним план обмана мужчины во время набора добровольцев. Они намеревались убедить жертву, что он обязан подписать контракт и отправиться в зону СВО. Однако человеку хотели предоставить возможность избежать этого, если он заплатит обвиняемому и его товарищу 100 тысяч рублей. Один из фигурантов должен был заверить мужчину в том, что поможет ему уклониться от службы, в то время как другой расскажет, как именно передать деньги.

Мужчина, подлежащий призыву, согласился на их предложение. Отдать деньги он должен был третьему лицу, однако так и не сделал этого, решив обратиться в полицию.

В дальнейшем, находясь под наблюдением правоохранительных органов, потерпевший встретился с приятелем злоумышленников и вручил ему 10 000 рублей. Позднее он передал ему и оставшуюся сумму. В момент, когда происходила передача денег, участника схемы задержали сотрудники полиции.

Военный, организовавший мошеннический план, ожидал получить 30 тысяч рублей. Однако после того, как приятель передал ему денежные средства, он также оказался в руках правоохранителей.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Суд учел как смягчающее обстоятельство его активное содействие в расследовании преступления, полное признание своей вины, наличие малолетнего ребенка. Кроме того, были взяты во внимание и другие обстоятельства: отсутствие у него судимостей, служба в зоне СВО, а также ряд наград, которые он получил за свою службу.

Участнику СВО назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. Пока он находится под подпиской о невыезде.