Участник спасения выпавшего из окна ребенка в Петербурге рассказал о его состоянии
В Петербурге прохожие поймали полуторагодовалого ребенка, выпавшего из окна десятого этажа. Мальчика передали медикам, сообщает RT.
Очевидец по имени Сергей Выдрин рассказал, что проходил мимо дома и увидел ребенка, свесившегося из окна. Внизу уже стояли женщины, которые пытались докричаться до родителей малыша.
Мужчина вызвал оперативные службы и попросил одну из женщин снять плащ, чтобы использовать его при падении ребенка. Женщины встали вплотную к дому под козырьком, а Выдрин отошел подальше и подсказывал, куда лучше сместиться.
«Когда его поймали, он живой, издавал звуки, плакал, испугался, то есть все нормально было — не разбился», — сообщил он.
По словам очевидца, в момент падения он сориентировал женщин: «Смотрите, сейчас момент, не расслабляйтесь… Все, девчонки, ловите!». Ребенка оперативно передали медикам.
