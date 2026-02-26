Участник спасения выпавшего из окна ребенка в Петербурге рассказал о его состоянии

Очевидец: выпавший с 10 этажа в Петербурге ребенок испугался и громко плакал

Очевидец по имени Сергей Выдрин рассказал, что проходил мимо дома и увидел ребенка, свесившегося из окна. Внизу уже стояли женщины, которые пытались докричаться до родителей малыша.

Мужчина вызвал оперативные службы и попросил одну из женщин снять плащ, чтобы использовать его при падении ребенка. Женщины встали вплотную к дому под козырьком, а Выдрин отошел подальше и подсказывал, куда лучше сместиться.

«Когда его поймали, он живой, издавал звуки, плакал, испугался, то есть все нормально было — не разбился», — сообщил он.

По словам очевидца, в момент падения он сориентировал женщин: «Смотрите, сейчас момент, не расслабляйтесь… Все, девчонки, ловите!». Ребенка оперативно передали медикам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.