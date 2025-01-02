Убивший 10 человек в кафе в Черногории мужчина покончил с собой
Стрелявший по родственникам черногорец совершил самоубийство
Стрелявший по родственникам в кафе города Цетинье черногорец Ако Мартинович, совершил самоубийство, сообщает РЕН ТВ.
Ако Мартинович, которого подозревают во множественных убийствах в Цетинье, попытался скрыться от полиции. Однако он покончил с собой, когда понял, что его задержат.
Мужчина умер только во время транспортировки в клинический центр о травм головы.
Ранее он застрелил 10 родственников в кафе, предположительно, из-за конфликта с родственниками.