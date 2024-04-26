Убившие 7 человек в Херсонской области военные были сильно пьяны

РИА Новости: подозреваемые в убийстве 7 человек под Херсоном были пьяными

В силовых структурах отметили, что российские военнослужащие, подозреваемые в убийстве 7 человек в Херсонской области, в момент совершения преступлений были сильно пьяны, сообщает РИА Новости.

Бойцы ВС РФ сожгли дом, где продавали алкоголь. Там они убили женщину и забрали двух своих знакомых.

После этого военные направились в Абрикосовку, однако в лесопосадке случился конфликт, тех, кого забрали, убили. Тела злоумышленники сожгли, чтобы скрыть следы преступления.

Помимо этого, подозреваемые убили главу села Абрикосовка и ее мужчину. Их дом тоже подожгли. Бойцы планировали поселиться в Абрикосовке, но глава села сказала, что пустых домов нет.

Солдат Александра О. и Александра К. задержали по делу об убийстве семерых человек и передали военной полиции.