Убившая молотком сына в Москве женщина оставила странную записку

В Москве убившая сына мать оставила записку, что она и мальчик сильно больны

Перед тем как совершить страшное убийство шестилетнего сына в Москве, женщина оставила странную записку, в которой говорилось о ее тяжелом состоянии здоровья и болезни ребенка, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что тело убитого мальчика и женщину без сознания нашел отец ребенка и муж подозреваемой, который вернулся домой. На кухонном столе было обнаружено странное письмо, в котором обезумевшая мать просила не винить никого в случившемся. Ксения Н. также указала, что они с сыном серьезно больны, но не указала чем.

Известно, что 37-летняя Ксения Н. не работала с 2022 года, предположительно, занимаясь воспитанием ребенка.

В беседе с журналистами муж женщины и отец убитого мальчика подтвердил, что Ксения имела проблемы со здоровьем, но не уточнил, какие именно.

Ранее по факту убийства ребенка в Москве возбудили уголовное дело, которое расследуется под контролем прокуратуры.

