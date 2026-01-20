Убивали все живое: суд запретил продажу электроудочек Fisher и «Кама» в РФ

Суд запретил рекламу и продажу электроудочек Fisher и «Кама» в России

Московский суд рассмотрел иск в отношении сайта, трех Telegram-каналов и страницы в соцсети «ВКонтакте», где продавались электроловы Fisher F 4000 max+SOM и «Кама», признав сведения на ресурсах запрещенными, сообщает Baza .

Были запрещены реклама и продажа электроудочек Fisher и «Кама».

Данные удочки популярны у браконьеров из-за легкого способа добычи. Они представляют из себя длинную ручку с сачком, где расположены электроды. В водоем пускают мощный электрический разряд, парализующий или убивающий рыбу в радиусе десятков метров.

Подобная рыбалка в стране запрещена и уголовно наказуема, потому что таким способом браконьеры губят не только рыбу, но и всю экосистему водоема. Там гибнут моллюски, водоросли, мальки, икра и другие микроорганизмы, уничтожается кормовая база. На восстановление после такого лова требуются годы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.