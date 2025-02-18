Убивают птиц и умирают сами: бродячие собаки оккупировали пляжи Анапы

Волонтеры в Анапе жалуются на появление на пляжах бродячих собак. Псы убивают пострадавших от мазута птиц, а затем сами умирают от отравления, сообщает Mash .

По словам добровольцев, бродячих собак замечают на пляжах пансионатов «Селена», «Жемчужина России» и еще четырех других. Псы пугают активистов, которые не могут выполнять свою работу из страха, что на них нападут.

Кроме того, собаки убивают птиц, пострадавших от разлива мазута. Псы питаются пернатыми, а затем получают интоксикацию и умирают сами.

Волонтеры забили тревогу. По их словам, на ситуацию никак не реагирует организация по защите животных «Добрый мир» в Анапе. Помимо этого, активисты не хотят туда обращаться из-за инцидента, когда несколько лет назад рядом с приютом нашли 30 трупов собак.

Ранее правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива мазута. Средства направили в бюджет Краснодарского края.