Убитый в ходе перестрелки с полицией пензенский рецидивист разыскивался

Криминальный авторитет из Пензы, ликвидированный в вооруженном столкновении с полицией, находился в розыске за убийство мужа своей пассии. Мотивом для расправы над мужчиной послужила острая ревность и сомнения в том, кто является биологическим отцом недавно родившегося младенца, сообщает Baza .

Происшествие на Рублевском шоссе, где произошла перестрелка между бойцами спецподразделений и пензенской группировкой, завершилось смертью одного из налетчиков. Погибшим оказался Михаил Леонтьев, уже имевший за плечами тюремный срок. Еще в 2014 году он вместе с соучастником совершил двойное убийство, расправившись с парнем и девушкой, после чего скрыл их останки в лесу. Тогда его подельник свел счеты с жизнью, успев перед смертью выдать Леонтьева правоохранителям.

Освободившись и вернувшись в Пензу в 2023 году, Леонтьев начал встречаться с Ириной Г. Несмотря на наличие законного мужа — Григория Г. — женщина поддерживала романтическую связь с бывшим заключенным. Окружение пары утверждает, что муж знал об измене, но не препятствовал происходящему, в то время как сама Ирина металась между двумя поклонниками.

Ситуация обострилась в 2025 году после появления на свет ребенка, чье происхождение осталось под вопросом. Леонтьев, отличавшийся вспыльчивым нравом, крайне болезненно воспринимал тот факт, что его любовница продолжает делить быт с официальным супругом. Сама Ирина, впрочем, ставит под сомнение версию о мести из-за отцовства, указывая на нестабильное психическое состояние своего кавалера.

Кровавая развязка наступила, когда Леонтьев вместе с приятелем-рецидивистом Алексеем Ланчиковым выкрали и лишили жизни Григория Г. Пытаясь скрыться, они покинули регион на автомобиле Ирины. По пути в Москву, в Самаре, они убили еще одного человека — случайного водителя, согласившегося им помочь. Его труп позже обнаружили в столичном районе Фили.

Попытка задержания беглецов состоялась ночью 4 января на Рублевке. В ответ на требование сдаться преступники начали стрелять по правоохранителям. В ходе боя Леонтьев получил смертельное ранение, а его сообщник Ланчиков был обезврежен и взят под стражу.

