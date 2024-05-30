Убитая российскими солдатами девушка оказалась пленной военнослужащей ВСУ

Суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело двух разведчиков ВС РФ, которые убили девушку в Луганске. Оказалось, что она была военнослужащей ВСУ, которая сдалась в плен в 2022 году, сообщает «Лента.ру» .

В Сети появилась фотография убитой Валентины Давроновой. Девушка держит в руках деревянную табличку, на которой написаны ее данные и дата сдачи в плен — 11 марта 2022 года. Такая же информация содержится и в онлайн-базе военнопленных ВСУ.

Согласно данным следствия, старший лейтенант Айдын Жамидулов и рядовой Алексей Дорожкин зарезали Давронову в солдатской бане, а затем взорвали ее труп тремя гранатами, чтобы тело невозможно было опознать. Однако преступление быстро раскрыли. Девушка угрожала рассказать жене Жамидулова об их интимной связи, поэтому разведчик пошел на убийство.

Боец известен в Сети своими патриотическими стихами. Раньше уроженец Казахстана служил в ВДВ в Псковской области. Жамидулов имеет высшее образование, он был женат и воспитывает двоих дочерей.