Убило кирпичом: озвучены подробности гибели женщины в Раменском при ударе БПЛА
Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
В результате падения обломков беспилотника на дом в Раменском округе погибла женщина по имени Зинаида. Ей, по словам находившейся рядом подруги Марины, прямо в лоб прилетел кирпич, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
В момент, когда в дом № 6 в Спортивном проезде прилетели обломки украинского БПЛА, обе женщины спали в квартире на 12-м этаже.
«Около 4 утра прогремел взрыв. Разбились стекла, начался пожар. Я проснулась и с ужасом посмотрела на Зину, так как она была без сознания. Ей прямо в голову прилетел кирпич. Было много крови, она была мертва. Я поняла, что никак не смогу ее спасти, поэтому побежала выламывать двери, которые были заблокированы», — рассказала пострадавшая.
Сама Марина получила механическую травму лба и надышалась продуктами горения. Обследования показали, что, к счастью, серьезно она не пострадала.
Атака беспилотников случилась минувшей ночью. Дроны ударили по многоквартирным домам в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице в Раменском городском округе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что двое пострадавших от ударов вражеских БПЛА находятся в тяжелом состоянии.
«Два человека находятся в тяжелом состоянии. Мы сейчас к ним поедем», — сказал Воробьев.