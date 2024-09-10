Убило кирпичом: озвучены подробности гибели женщины в Раменском при ударе БПЛА

Отлетевший в лоб кирпич убил женщину в атакованном БПЛА доме в Раменском округе

В результате падения обломков беспилотника на дом в Раменском округе погибла женщина по имени Зинаида. Ей, по словам находившейся рядом подруги Марины, прямо в лоб прилетел кирпич, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

В момент, когда в дом № 6 в Спортивном проезде прилетели обломки украинского БПЛА, обе женщины спали в квартире на 12-м этаже.

«Около 4 утра прогремел взрыв. Разбились стекла, начался пожар. Я проснулась и с ужасом посмотрела на Зину, так как она была без сознания. Ей прямо в голову прилетел кирпич. Было много крови, она была мертва. Я поняла, что никак не смогу ее спасти, поэтому побежала выламывать двери, которые были заблокированы», — рассказала пострадавшая.

Сама Марина получила механическую травму лба и надышалась продуктами горения. Обследования показали, что, к счастью, серьезно она не пострадала.

Атака беспилотников случилась минувшей ночью. Дроны ударили по многоквартирным домам в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице в Раменском городском округе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что двое пострадавших от ударов вражеских БПЛА находятся в тяжелом состоянии.

«Два человека находятся в тяжелом состоянии. Мы сейчас к ним поедем», — сказал Воробьев.