Убила и ушла в магазин: мать опрокинула плиту на уже мертвого ребенка

Ужасный инцидент произошел в Бурятии 9 марта. Мать убила ребенка, но решила не признаваться, а инсценировать несчастный случай. Женщина опрокинула электрическую плиту на уже мертвого малыша, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия.

Мать легла на кровать вместе с ребенком и начала кормить его смесью. Женщина уснула, а когда открыла глаза то поняла, что малыш задохнулся. Тогда женщина взяла труп и направилась на кухню, где решила инсценировать несчастный случай.

Она перевернула электрическую плиту на мертвого ребенка и ушла в магазин. Позже она позвонила в скорую и сообщила, что на мальчика упала плита. Однако судмедэксперты выяснили, что смерть малыша наступила от асфиксии.

После этого матери не оставалось ничего, кроме как дать правдивые показания. Следственные действия продолжаются. Женщину могут отправить под суд по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее 17-летняя девочка из Барнаула родила ребенка, после чего жестоко убила его канцелярским ножом и избавилась от тела. Суд вынес ей приговор — два года лишения свободы в воспитательной колонии.

