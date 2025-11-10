Убил кассира, ранил 2 мужчин: в Екатеринбурге неадекват устроил резню на улице
В Екатеринбурге пьяный директор магазина напал на своих коллег и устроил резню на улице. Силовики пока официально не подтвердили данную информацию, сообщает Е1.ru.
Инцидент произошел у продуктового магазина на Химмаше. По словам очевидцев, пьяный мужчина убил кассиршу, а затем напал на других своих подчиненных.
«Обнаружены труп женщины и два порезанных», — заявил источник в медицинских кругах.
Местная жительница рассказала, что нападавшего зовут Ярослав. Он является директором другого магазина этой же сети.
На данный момент официальные комментарии от полиции и СК касательно происшествия не поступали.
