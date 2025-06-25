Убийцу директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва арестовали

Суд избрал меру пресечения 43-летнему Максиму К., который обвиняется в убийстве директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва и его адвоката, сообщает SHOT .

По версии следствия, фигурант застрелили Александра Архипова и его защитника Евгения Аксенова из-за крупного долга, который не хотел возвращать. Трупы мужчин обнаружили на трассе между поселками Майский и Роткинский в Тульской области.

Задержанный уже признал вину в содеянном. Суд поместил фигуранта в СИЗО на два месяца по ходатайству следствия. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Тела убитых обнаружили прохожие 23 июня. Трупы лежали в авто, стоящем на дороге. Предварительно, убийца пообещал Архипову отдать долг, но перед этим попросил довезти его до поселка Майский, где и выстрелил в жертв.