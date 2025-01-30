Убийца совершил побег из тюрьмы, отправившись выносить мусор

Опасный преступник сбежал из тюрьмы в Италии во время выноса мусора

Сотрудники правоохранительных органов европейских стран ведут поиски 44-летнего опасного преступника, который совершил дерзкий побег из места лишения свободы в Италии, сообщает британская газета Daily Mirror .

Албанец Ксевдет Плаку, известный в криминальных кругах под прозвищем Ахилл, отбывал наказание в тюрьме Баркальоне, расположенной в итальянской провинции Акора. Мужчина был осужден за убийство и незаконный оборот наркотиков, однако адвокатам удалось добиться ряда послаблений для своего клиента.

Так, заключенный имел возможность покидать территорию тюрьмы для выноса мусора. Утром 24 января Плаку в очередной раз отравился выносить отходы, но затем пропал. При этом пропажу албанца сотрудники колонии заметили лишь спустя 2,5 часа.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в окрестностях тюрьмы, а затем расширили зону поиска до границ района. Однако пока не удалось найти никаких улик, которые могли бы привести к Плаку.

Примечательно, что в феврале должно было состояться судебное заседание по ходатайству заключенного об освобождении под залог, поэтому мотивы побега албанца остаются для следователей загадкой.

Ранее трое осужденных сбежали из исправительного центра в Свердловской области. Для побега мужчины сломали решетку на окне.