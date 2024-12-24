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Трое заключенных сбежали из колонии в Свердловской области

Из колонии в Нижнем Тагиле Свердловской области сбежали трое осужденных. Побег состоялся вечером 23 декабря, сообщает SHOT .

Отсутствие приговоренных к исправительным работам в ИК-12 заметили в десятом часу вечера. Мужчины сломали решетку на окне.

Из колонии сбежали осужденные за кражу мужчины 37 и 36 лет, а также 29-летний заключенный, которого признали виновным в уничтожении имущества.

Сейчас сотрудники полиции и ФСИН осматривают город и окрестности.