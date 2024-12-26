Убийца полицейского и его жены в Краснодарском крае совершил суицид

В Краснодарском крае мужчина убил 23-летнего полицейского и его 19-летнюю жену, а затем покончил с собой, сообщает SHOT .

Тело Дмитрия Ф. обнаружили возле поселка Степной в Белореченском районе. Неподалеку полицейские нашли его машину. Она застряла в поле. Предварительно, мужчина покончил с собой.

Дмитрия подозревали в убийстве полицейского и его супруги, тела которых нашли в сгоревшей квартире на улице Ленина в Белореченске. У обоих были резаные раны на шее.

По данным следствия, Дмитрий после убийства попытался скрыть свои следы, для чего поджег квартиру с телами. С места преступления он уехал на своей машине.

Ранее в Петербурге нашли останки журналиста «Фонтанки», убитого 20 лет назад. В преступлении сознался полковник полиции в отставке.