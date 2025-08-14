Убийца федерального судьи в Волгоградской области добровольно сдался полиции

Зверское убийство произошло в Камышине. Убийца подкараулил Василия В. возле Камышинского районного суда, расстрелял жертву из «Сайги», отрезал ему половой орган, а затем воткнули нож в глаз.

Сергей узнал, что у его супруги интрижка с судьей, после чего зверски расправился с соперником. При этом мужчина не стал скрываться с места преступления, а добровольно дождался сотрудников правоохранительных органов.

Как заявили в волгоградском Следкоме, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном с особой жестокостью, и незаконном хранении огнестрельного оружия.