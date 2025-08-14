Воткнул нож и отрезал пенис: с федеральным судьей жестоко расправились в Камышине

С федеральным судьей жестко расправились на улице в Волгоградской области. Жертву расстреляли из «Сайги», отрезали ему половой орган, а затем воткнули нож в глаз, сообщает Baza .

Инцидент произошел в Камышине. По предварительным данным, убитым оказался Василий В. Предположительно, судья был убит из-за ревности мужем одной из его знакомых.

Предварительно, убийцей оказался военнослужащий, вернувшийся в отпуск. Мужчина приревновал супругу к Василию, а затем подкараулил его вечером возле Камышинского районного суда. Сначала военный расстрелял своего оппонента из «Сайги», после чего отрезал пенис и вложил судье в рот.

Однако после этого ревнивец не остановился, а воткнул нож в глаз жертве. После убийства военнослужащий скрылся с места преступления.