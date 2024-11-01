У жителя Нижегородской области изъяли 47 пакетиков с наркотиками

В Дзержинске сотрудники полиции задержали распространителя наркотиков, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе обыска у подозреваемого обнаружили три горшка с растениями конопли, а также 47 пакетиков с наркотиками, которые были предназначены для продажи. Эксперты установили, что в этих пакетиках находилось приблизительно 50 граммов вещества «марихуана».

Мужчина арестован, против него завели уголовное дело.

Между тем рэпер Паша Техник получил штраф в 20 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих песнях.