Паша Техник получил штраф в 20 тыс рублей за песни про наркотики

Фрунзенский районный суд Владимира оштрафовал рэпера и лидера группы Kunteynir Павла Ивлева, известного как Паша Техник, на 20 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ в своих треках, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Техник получил штраф за треки, размещенные на платформе «Яндекс. Музыка». В своих песнях рэпер рассказывал в том числе об употреблении, приобретении и сбыте запрещенных веществ.

«Композиции доступны в Сети для свободного прослушивания и ознакомления с их текстом неограниченного числа лиц, то есть формируют у слушателей представления о вышеуказанных фактах, тем самым содержат признаки пропаганды наркотиков», — говорится в решении судебной инстанции.

В решении суда также уточняется, что музыканты самостоятельно несут ответственность за размещенные на вышеуказанной платформе композиции. Об этом также говорится в правилах самой площадки.

Паша Техник не в первый раз попадает в неприятности из-за своих композиций. В прошлом году в декабре глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась с заявлением в полицию из-за того, что обнаружила в песнях рэпера пропаганду наркотиков.